Новый президент Чехии обещает присоединение страны к еврозоне через 5 лет

Как передает РИА Новости, президент Чехии подчеркнул, что он, в отличие от своего предшественника на посту руководителя государства, известного евроскептика Вацлава Клауса, является «еврофедералистом и сторонником введения единой европейской валюты – евро».

Говоря о позиции Праги относительно введения евро, М.Земан сказал, что в данном вопросе следует применить формулировку ”сомневающееся ”да”.

По словам главы государства, Чехия может присоединиться к еврозоне не ранее, чем через 5 лет. Сейчас в стране больше противников, нежели сторонников введения евровалюты. Эксперты связывают это с экономическим кризисом и проблемами в самой зоне евро.