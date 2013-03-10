Новый президент Чехии обещает присоединение страны к еврозоне через 5 лет
18:48, 10 марта 2013Мир
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Чехия присоединится к еврозоне и введет единую европейскую валюту - евро, заявил новый глава государства Милош Земан в воскресенье в прямом эфире чешского телеканала Prima.
Милош Земан является сторонником евроинтеграции / Фото: praguepost.com, Walter Novak
Как передает РИА Новости, президент Чехии подчеркнул, что он, в отличие от своего предшественника на посту руководителя государства, известного евроскептика Вацлава Клауса, является «еврофедералистом и сторонником введения единой европейской валюты – евро».
Говоря о позиции Праги относительно введения евро, М.Земан сказал, что в данном вопросе следует применить формулировку ”сомневающееся ”да”.
По словам главы государства, Чехия может присоединиться к еврозоне не ранее, чем через 5 лет. Сейчас в стране больше противников, нежели сторонников введения евровалюты. Эксперты связывают это с экономическим кризисом и проблемами в самой зоне евро.
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