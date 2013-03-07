Три президента стали в почетный караул у гроба Чавеса

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение, гроб с телом У.Чавеса доставлен в академию через весь город. Кортеж проехал около 8 км в сопровождении десятков тысяч сторонников У.Чавеса.

Траурная церемония началась с национального гимна Венесуэлы. Вокруг гроба собрались самые близкие У.Чавесу люди, в том числе вице-президент Николас Мадуро, и иностранные высокопоставленные гости. Президенты Аргентины, Боливии и Уругвая встали в траурный почетный караул у гроба. Затем в почетный караул встал сам Н.Мадуро, а также другие представители венесуэльских властей. Когда в караул встали родственники У.Чавеса, их встретили продолжительными аплодисментами.

После этого к гробу откроется доступ для простых граждан Венесуэлы.

В Венесуэле объявлен недельный траур, который продлится до 12 марта. На это время запрещена продажа алкогольных напитков и ношение оружия. Похороны пройдут в ближайшую пятницу.