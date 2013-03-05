У Чавеса обнаружили новую серьезную инфекцию

Венесуэльские власти заявили об ухудшении состояния президента страны Уго Чавеса, находящегося на лечении в военном госпитале Каракаса, - сообщает РИА Новости.

"У Чавеса отмечено ухудшение функционирования дыхательной системы", - заявил министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас в ходе выступления на национальному телевидению. По его словам, президент столкнулся с новой серьезной инфекцией дыхательных путей.

Вильегас напомнил, что Чавес проходит сейчас новый и очень сильный курс химиотерапии после длительного лечения на Кубе, которое было связано с последствиями операции в связи с онкологическим заболеванием.

Операция была сделана 11 декабря, с тех пор Чавеса ни разу не показали в ТВ-эфире. Власти лишь распространили его фотографии, где он изображен в палате гаванской клиники с дочерьми. В Каракас Чавес был доставлен две недели назад.

При этом он в очередной раз призвал всех быть готовыми к психологической войне, развязанной из-за рубежа, но с участием представителей правых сил Венесуэлы, которые якобы пытаются навязать сценарии насильственного развития событий как предлог для иностранного вторжения в страну.