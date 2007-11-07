В столкновениях грузинской оппозиции с полицией пострадали 360 человек (14 фото)

В результате столкновений спецназа с оппозицией на проспекте Руставели и на площади Рике в Тбилиси в среду пострадали 360 человек, говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.

Из них 251, по данным министерства, уже выписаны. В больницах остаются 109 человек, сообщает РИА новости со ссылкой на агентство Новости-Грузия.

В основном все пострадавшие имеют признаки отравления слезоточивым газом, есть также госпитализированные с травмами, полученными во время давки или от воздействия резиновых дубинок и резиновых пуль.

Фото AP, AFP и REUTERS