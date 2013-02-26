Сенат США со второй попытки проголосовал за нового главу Пентагона
Сенат США одобрил кандидатуру Чака Хейгла на пост главы Пентагона.
Поддержал кандидатуру Хейгла на пост министра обороны 71 сенатор, против 27.
Кандидатура Хейгла "прошла" со второй попытки, когда к демократам присоединились несколько десятков республиканцев, пишет DT.UA со ссылкой на The New York Times.
Ранее оппоненты Обамы из Республиканской партии критиковали выдвижения Хейгла на должность главы Пентагона, из-за возможного "негативного сигнала", который это назначение даст партнеру США на Ближнем Востоке Израилю.
По теме: Израиль и Иран разошлись во взглядах на возможного руководителя Пентагона
В то же время демократы уверены, что стаж Хейгла на госслужбе и то, что он является ветераном войны во Вьетнаме (как и новый госсекретарь Джон Керри), хорошо послужит национальной безопасности.
Отметим, что в свое время Чак Хейгел выступал против санкций в отношении Ирана, а также призвал конгрессменов не потакать "еврейскому лобби", под чьим влиянием, по его словам, они находятся. Кроме того, Хейгел выступал за налаживание контактов с радикальным палестинским движением "Хамас".