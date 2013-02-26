Сенат США со второй попытки проголосовал за нового главу Пентагона

Поддержал кандидатуру Хейгла на пост министра обороны 71 сенатор, против 27.

Кандидатура Хейгла "прошла" со второй попытки, когда к демократам присоединились несколько десятков республиканцев, пишет DT.UA со ссылкой на The New York Times.

Ранее оппоненты Обамы из Республиканской партии критиковали выдвижения Хейгла на должность главы Пентагона, из-за возможного "негативного сигнала", который это назначение даст партнеру США на Ближнем Востоке Израилю.

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В то же время демократы уверены, что стаж Хейгла на госслужбе и то, что он является ветераном войны во Вьетнаме (как и новый госсекретарь Джон Керри), хорошо послужит национальной безопасности.

Отметим, что в свое время Чак Хейгел выступал против санкций в отношении Ирана, а также призвал конгрессменов не потакать "еврейскому лобби", под чьим влиянием, по его словам, они находятся. Кроме того, Хейгел выступал за налаживание контактов с радикальным палестинским движением "Хамас".