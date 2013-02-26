Саакашвили полностью отказался от государственной охраны

Об этом во вторник, 26 февраля, заявила пресс-секретарь главы государства Манана Манджгаладзе, пишет Лента.ру со ссылкой на местные СМИ.

Пресс-секретарь подчеркнула, что принятое решение не отразится на графике Саакашвили, он продолжит свои поездки и встречи с населением.

Манджгаладзе заявила, что правительство Иванишвили предлагало Саакашвили усилить его личную охрану, если он согласится внести изменения в конституцию.

«Президент не считает, что изменения в Конституцию каким-то образом должны быть связаны с его личным вопросом», — заявила пресс-секретарь Саакашвили.

Манджгаладзе имела ввиду предложенные правительством Иванишвили изменения в конституцию, предусматривающие лишение президента права отправлять правительство в отставку без согласия парламента, а также необходимость утверждения назначеного президентом состава правительства в парламенте. Поправки предусматривают также, что у президента будет право на роспуск парламента в любое время (сейчас главе государства запрещено распускать его в течение полугода после выборов и за полгода до истечения президентских полномочий).

Саакашвили отказался от услуг Государственной службы охраны после того, как 26 февраля премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили сменил начальника этой структуры. На эту должность был назначен глава службы охраны премьера Анзор Чубинидзе.