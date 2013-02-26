Путин понял, что мешает россиянам усыновлять сирот

"Правительством (РФ - ред.) принят ряд решений, однако отдельные острые проблемы пока остались еще не урегулированными. Нужно убрать все препоны, которые мешают гражданам, желающим принять ребенка в семью", - сказал Путин на заседании Совета при президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, сообщает РИА Новости.

По словам президента РФ, на федеральном уровне отсутствуют примерный порядок и сроки подготовки граждан к приему ребенка в семью. "Поручаю правительству в кратчайшие сроки урегулировать все эти проблемы", - подчеркнул Путин.

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Президент РФ отметил, что до сих пор россиянам могут отказать в усыновлении, если их жилье не соответствует санитарным, техническим правилам и нормам.

"На первый взгляд, это хорошо и правильно - если не отвечают, что же ребенка усыновлять. Но проблема-то в том, что этих норм пока нет. Норм для целей усыновления. Общестроительные нормы есть, а для целей усыновления нет. Надо либо одно убрать, либо другое сделать", - уточнил президент.