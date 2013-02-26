Баррозу: Украине не может быть одновременно в Таможенном союзе и ЕС

04:50, 26 февраля 2013
Мир
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Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркивает невозможность одновременного членства Украины в Таможенном союзе и подписании Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Баррозу, Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции после завершения 16-го саммита Украина – ЕС в Брюсселе.

“Что мы должны говорить четко - это то, что одна страна не может быть одновременно членом Таможенного союза и иметь глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли с Европейским Союзом. Это невозможно. Однако я верю, есть прагматичные пути для решения этого вопроса”, - сказал президент Еврокомиссии.

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Ж.Баррозу отметил, что Президент Украины Виктор Янукович четко заявил о стратегических отношениях Украины с Евросоюзом. Он приветствует это заявление, сделанное украинским Президентом на пресс-конференции.

При этом Президент Еврокомиссии подчеркнул, что окончательное решение относительно того, быть членом Таможенного союза или же иметь зону свободной торговли с ЕС, должно быть принято Киевом.

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