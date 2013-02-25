Янукович: модели сотрудничества Украины с Таможенным союзом еще нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с Президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу пресс-конференции в Брюсселе.

В.Янукович заметил, что сегодня во время переговоров и саммита Украина-ЕС обсуждался вопрос особенности отношений Украины с Таможенным союзом.

"Безусловно, мы искали и будем искать возможность сотрудничать с Таможенным союзом - такой модели сотрудничества на сегодняшний день еще не существует, и она не отработана, но мы ведем переговоры, и будем стремиться к тому, чтобы найти такую модель", - сказал он.

При этом В.Янукович отметил неизменность евроинтеграционного курса Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Президент Украины В.Янукович высказался за подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1». Российские высокопоставленные должностные лица неоднократно заявляли, что РФ не устраивает такой формат сотрудничества с Украиной.

5 февраля 2013 года министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о продвижении в переговорах о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана в формате «3+1».

В последнее время в Украине оживилась дискуссия относительно возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

ЕС неоднократно подчеркивал, что полноценное участие Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана не совместимо с соглашением о Зоне свободной торговли с ЕС, поскольку предусматривает согласование тарифов и торговой политики с другими членами Таможенного союза.

В частности, 7 февраля 2013 г. Европейский комиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан Фюле отметил невозможность одновременной интеграции с ЕС и другими надгосударственными объединениями.