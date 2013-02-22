Абрамович вошел в попечительский совет Большого театра

Соответствующая информация появилась на сайте театра после обновления раздела ”попечительский совет”.

Председателем совета является первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Среди членов совета - управделами президента РФ Владимир Кожин, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ”Северстали” Алексей Мордашов, президент ”Транснефти” Николай Токарев и другие.

Попечительский совет Большого театра был создан в 2001 году. Согласно официальному сайту театра, приоритетными задачами совета являются привлечение внебюджетных источников финансирования, содействие в осуществлении новых постановок, организации гастролей, привлечении звезд и молодых талантливых исполнителей, а также содействие в совершенствовании системы управления, финансовой и хозяйственной деятельности.