Абрамович вошел в попечительский совет Большого театра

22:46, 22 февраля 2013
Мир
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Миллиардер Роман Абрамович вошел в состав попечительского совета Большого театра.

Роман Абрамович решил помогать Большому театру / Фото: cluber.com.ua

Соответствующая информация появилась на сайте театра после обновления раздела ”попечительский совет”.

Председателем совета является первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Среди членов совета - управделами президента РФ Владимир Кожин, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ”Северстали” Алексей Мордашов, президент ”Транснефти” Николай Токарев и другие.

Попечительский совет Большого театра был создан в 2001 году. Согласно официальному сайту театра, приоритетными задачами совета являются привлечение внебюджетных источников финансирования, содействие в осуществлении новых постановок, организации гастролей, привлечении звезд и молодых талантливых исполнителей, а также содействие в совершенствовании системы управления, финансовой и хозяйственной деятельности.

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