Новый парламент Египта изберут весной в 4 этапа

Президент Египта Мухаммед Мурси издал указ о проведении всеобщих выборов в нижнюю палату египетского парламента, они начнутся 27 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Cоветник Мурси по вопросам законодательства Мухаммед Фуад Гадала сообщил, что выборы в Палату представителей стартуют 28 апреля.

Согласно заявлению администрации Мурси, всеобщее голосование на парламентских выборах пройдет в четыре этапа. В указе президента также указывается, что первое заседание нижней палаты в новом составе состоится 6 июля.

Ранее в пятницу верхняя палата парламента Египта - Консультативный совет - утвердила все поправки в новый закон о выборах, которые потребовал внести Высший конституционный суд, и передала его на подпись президенту. Согласно принятой в конце декабря новой конституции Египта, о начале мероприятий по организации и проведению выборов в Палату представителей должно быть объявлено не позднее, чем через 60 дней после вступления в действие основного закона страны.