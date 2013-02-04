СМИ: Саркози в качестве адвоката взялся за бракоразводный процесс

Юрист по образованию, экс-президент Франции Николя Саркози, который ушел из политики после поражения на выборах главы государства и решил заняться адвокатской практикой, взялся защищать в суде интересы имама общины исмаилитов принца Карима Ага Хана IV, сообщают РИА Новости, ссылаясь на французские СМИ.

Бракоразводный процесс Ага Хана длится уже девятый год. В сентябре 2012 года апелляционный суд Амьена вынес решение, согласно которому супруга принца Инаара, которая также происходит из очень богатой семьи, должна была получить в результате развода компенсацию в размере 60 миллионов евро.

Защита Ага Хана приняла решение обжаловать вынесенный судом вердикт. Учитывая, какие суммы стоят на кону, представители принца решили прибегнуть к услугам экс-президента Франции. Н.Cаркози внимательно следил за переговорами сторон с октября 2012 года, однако успехом они не увенчались. Между тем, по данным журнала Marianne, кассационный суд в конце января удовлетворил обращение защиты Ага Хана и отменил решение о выплате компенсации. Теперь дело предстоит рассматривать парижскому апелляционному суду.

СМИ также напоминают, что Ага Хан и Саркози - старые знакомые. Так, в 2008 году решением главы государства принц получил огромные налоговые льготы за свою благотворительную деятельность. Примерно в то время же город Шантийи, мэром которого был министр труда Франции и один из приближенных Н.Саркози Эрик Верт, получил от принца значительные средства на восстановление исторических памятников.