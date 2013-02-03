Пекин засыпало снегом: отменены 115 авиарейсов
17:28, 03 февраля 2013Мир
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В аеропорту Пекина из-за снегопадов отменены 115 рейсов.
Снегопады продолжаться
В пекинском аэропорту Шоуду сегодня из-за снегопадов отменены 115 рейсов.
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, более 800 сотрудников воздушной гавани и 200 машин снегоуборочной техники мобилизованы для расчистки от снега и льда взлетно-посадочных полос.
По данным метеослужб, в северо-восточной и северной частях Китая снегопады будут идти до вторника, в центральных и восточных районах в ближайшие дни прогнозируются ливни.
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