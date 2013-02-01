Раненный кандидат в президенты Армении инициирует отсрочку выборов

Кандидат в президенты Армении, лидер партии «Объединение «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, на которого накануне было совершено покушение, сообщил журналистам, что хочет отсрочить президентские выборы на две недели, но не допустит их переноса.

Председатель постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Давид Арутюнян ранее сообщил, что Центральная избирательная комиссия Армении без процедуры, инициированной самим Айрикяном, не имеет полномочий принимать решение об отсрочке выборов. Об этом сообщают «Новости-Армения».

“Врачи говорят, что понадобится длительное лечение, но я должен сделать все, чтобы выборы не были перенесены. Есть два варианта отсрочки выборов - 15 дней, что я вынужден сделать, и другой - организация новых выборов через 40 дней”, - заявил П.Айрикян журналистам.

Вчера, 31 января, примерно в 23:30 по местному времени кандидат в президенты Армении, лидер партии «Объединение «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян получил огнестрельное ранение в область плеча в центре Еревана, на улице Тпагричнери («Печатники»), где расположен дом его родителей.

Согласно Конституции, в случае возникновения для одного из кандидатов в Президенты Республики непреодолимых препятствий, выборы Президента Республики откладываются на двухнедельный срок. При неустранении препятствий, признанных непреодолимыми, назначаются новые выборы, а голосование проводится на сороковой день после истечения указанного двухнедельного срока.

Согласно статьям 100 и 101 Конституции Армении, право признания препятствий для участия кандидата в выборах непреодолимыми принадлежит Конституционному суду. Суд обязан в течение четырех дней рассмотреть заявление кандидата о возникновении непреодолимых препятствий для его участия в выборах.

Президентские выборы в Армении намечены на 18 февраля. За пост президента борются действующий глава государства Серж Саргсян, являющийся главным фаворитом выборов, бывший премьер-министр, лидер партии «Свобода» Грант Багратян, экс-глава МИД, председатель правления партии «Наследие» Раффи Ованнисян, известный в советский период диссидент, глава партии «Объединение «Национальное самоопределение» Паруйр Айрикян, экс-глава МИД Карабаха Арман Меликян, политолог Андриас Гукасян, эпосовед Вардан Седракян, лидер партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян.