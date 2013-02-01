В Армении совершено покушение на кандидата в президенты

Инцидент произошел на улице Тпагричнери в Ереване. Айрикян был доставлен в медицинский центр имени Св. Григория Просветителя, сообщают РИА Новости.

На место происшествия прибыл начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, начальник Ереванского управления полиции Нерсес Назарян, сотрудники полиции и МЧС. По сообщению полиции, в связи с инцидентом проводится расследование.

Правоохранительные органы Армении проводят все необходимые оперативно-следственные мероприятия для поимки преступника, говорится в сообщении пресс-службы полиции Армении.

В сообщении приводятся подробности инцидента, согласно которым, 31 января в 23.30 (21:30 по киевскому времени) в центр оперативного управления полиции Еревана поступил сигнал о том, что во дворе дома №9 по улице Тпагричнери выстрелили в кандидата в президенты. Выяснилось, что Айрикяна ранили в правую ключицу. Он был доставлен в медицинский центр Св. Григория Просветителя. Во дворе дома, где было совершено нападение, найдена пуля калибра 7,62 миллиметра.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 34-305 Уголовного кодекса Армении (покушение на убийство государственного, политического или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его деятельности - карается 12-20 годами тюремного заключения или пожизненным лишением свободы). Создана совместная оперативно-следственная группа, в которую вошли сотрудники полиции и Службы национальной безопасности. Дело находится в ведении Следственного управления СНБ. Назначены комплексные экспертизы.

В настоящее время в медцентре проходит операция по извлечению пули из плеча Айрикяна. По оценкам врачей, состояние пострадавшего стабильное.

Президентские выборы в Армении пройдут 18 февраля 2013 года. За пост президента Армении намерены бороться действующий глава государства Серж Саргсян, являющийся главным фаворитом выборов, бывший премьер-министр, лидер партии "Свобода" Грант Багратян, экс-глава МИД, председатель правления партии "Наследие" Раффи Ованнисян, известный в советский период диссидент, глава партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйр Айрикян, экс-глава МИД Нагорного Карабаха Арман Меликян, политолог, руководитель "Radio Hay" Андриас Гукасян, эпосовед Вардан Седракян, лидер партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян.