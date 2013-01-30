Россия объявила США «мясную войну»

Как сообщил Россельхознадзор, с 4 февраля вводится запрет на поставки охлажденного мяса, с 11 февраля - замороженного, пишет Зеркало недели.

Официальная причина - наличие в продукции рактопамина (смесь, которой кормят скот, чтобы он быстрее набирал мышечную массу).

"Раньше мы предупреждали четыре страны - США, Канаду, Бразилию и Мексику - о том, что не будем разрешать ввоз такого мяса", - рассказал пресс-секретарь ведомства Алексей Алексеенко, уточнив, что все страны, кроме США, выполнили требование России .

"Фактически наши требования не соблюдаются. Мы уже много раз говорили об этом США. Американцы пытались найти политическую окраску в наших требованиях", - отметил Алексеенко.

Как известно, отношения США и России ухудшились после принятия Конгрессом "закона Магнитского". В ответ Россия приняла "закон Димы Яковлева" и отказалась от финансовой помощи США в борьбе с преступностью и наркотрафиком.