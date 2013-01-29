МИД России озабочен составлением списков невъездных американцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«МИД выполняет тот закон, который известен как закон «Димы Яковлева», в том числе в части составления соответствующего списка. На данном этапе фигурантов этого списка мы не разглашаем», - сказал С.Лавров.

Как сообщал УНИАН, 18 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва подтверждает информацию о введении в действие и возможном расширении «списка Гуантанамо» в качестве ответной меры на принятие американским конгрессом «закона Магнитского».

Ранее появилась информация со ссылкой на председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, согласно которой Россия расширила до 60 человек «черный список» граждан США, к которым будут применены санкции в связи с принятием американским конгрессом «закона Магнитского».

Сенат Конгресса США 6 декабря 2012 г. принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

28 декабря 2012 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получивший неофицальное название «закона Димы Яковлева» и ставший ответом России на принятый в США «акт Магнитского».