Семь человек погибли в столкновениях в Египте

Сегодня в Египте отмечается вторая годовщина революции 2011 года.

Из разных городов в эти минуты приходят данные об ожесточенных стычках радикальной молодежи, как правило, представителей радикальных футбольных фанатов - ''ультрас'' с полицией, охраняющей государственные объекты. По данным руководителя Управления скорой помощи страны в столкновениях ранения различной степени тяжести получило 252 человека, пострадавшие есть и среди полиции.

Наиболее яростные стычки помимо столицы страны отмечены в городах Александрия, Суэц, Исмаилия, Думьят и Махалля эль-Кубра. В них демонстранты атаковали здания местных городских администраций. В ряде городов молодые люди совершили нападения на штаб-квартиры организации ''Братья-мусульмане'' и ее политического крыла партии ''Свободы и справедливости''.

По теме: Полиция Каира пытается справиться с футбольными ультрас и анархистами

По сведениям из армейских источников портала ''Масрави'', египетский президент Мухаммед Мурси в настоящий момент вместе со своей семьей находится на одной из военных баз в предместьях Каира.

В самой египетской столице продолжаются столкновения радикальной молодежи с полицией у президентского дворца и у здания государственного телевидения, передает РИА Новости. Оба объекта в плотное кольцо взяли силы Республиканской гвардии.

Египетская оппозиция, представленная в основном объединением светских партий ''Фронт национального спасения'' заявляет, что она не причастна к беспорядкам, ''устроенными молодежью''.