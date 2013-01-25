Полиция Каира пытается справиться с футбольными ультрас и анархистами

Некоторое время назад агрессивно настроенная молодежь подожгла на улице Каср аль-Айни полицейскую машину, от брошенных бутылок с горючей смесью на улице загорелось несколько деревьев. Время от времени полиция использует гранаты со слезоточивым газом, пытаясь отогнать толпу на центральную площадь города - Тахрир, которая всего в нескольких сотнях метрах от района стычек, передает корреспондент РИА Новости.

С наступлением сумерек к группировкам футбольных ультрас, которые составляют основную массу участников беспорядков, присоединились члены анархистской ячейки "Black block", известной столкновениями с полицией. По данным представителя службы скорой помощи, пока незначительные повреждения получили около десяти человек, всем пострадавшим необходимая медицинская помощь оказывается на месте. Ранения получили и несколько военнослужащих войск МВД.

Беспорядки в центре Каира начались после полудня, когда группы молодежи пытались с площади Тахрир подойти к зданиям египетского парламента и правительства, расположенных на улице Каср аль-Айни. Однако они были встречены силами безопасности у бетонных заграждений, преграждающих путь к государственным учреждениям. Молодежь стала забрасывать полицейских камнями и обрезками железной арматуры, в ответ был применен слезоточивый газ. Обстановка на Каср аль-Айни сохраняется напряженной.

По теме: Большинство египтян поддержали новую Конституцию от исламистов

В пятницу в Египте отмечается вторая годовщина революции 2011 года. Многотысячная демонстрация пройдет на площади Тахрир, которая является символом "Революции 25 января". До сих пор все организованные политические силы страны заявляли о мирном характере намеченных на пятницу шествий и демонстраций.