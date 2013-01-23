Уволенные журналисты «Радио Свобода» просят вернуть их на работу

В письме говорится, что уволенные журналисты не представляют собой ту «гротескную карикатуру», которую нарисовали бывший президент радиостанции Стивен Корн, вице-президент Джулия Рагона и глава Русской службы Маша Гессен. «Мы заявляем, что никто из нас не выступал с ретроградских позиций и против цифровых СМИ. Напротив, мы были сторонниками внедрения цифровых технологий и именно мы начали их вводить на «Радио Свобода», — цитирует письмо BBG Watch.

В обращении журналистов также говорится, что журналисты осознавали необходимость проведения реформ и готовы были внести свой вклад и поделиться своими идеями о реорганизации радиостанции: «Однако нас игнорировали, затыкали нам рты и запугивали, а затем массово уволили нас, несмотря на протесты».

Кроме того, в письме отмечается, что репутация «Радио Свобода» в России сильно пострадала под руководством С.Корна, Дж.Рагоны и М.Гессен. «Наша радиостанция утратила смысл, так как новости и защита прав человека - что на протяжении долгого времени составляло суть и профессиональную репутацию «Радио Свобода» - были отодвинуты в сторону ради более безопасной развлекательной и «беззубой» журналистики, которая угодна властям», - заявили уволенные сотрудники Русской службы.

«Мы смотрим в будущее и предлагаем нашу помощь в реконструкции и спасении важной миссии «Радио Свобода» в России», - говорится в письме, которое также адресовано Госсекретарю США Хилари Клинтон, и.о. председателя Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) Майклу Линтону и американским налогоплательщикам.

Среди бывших сотрудников московского бюро «Радио Свобода» - Елена Фанайлова, Анна Качкаева, Людмила Телень, Михаил Соколов, Елена Рыковцева и другие. Кроме того, письмо подписали некоторые сотрудники пражской редакции «Радио Свобода», в частности, Игорь Померанцев, Иван Толстой, Владимир Тольц, Андрей Бабицкий, а также внештатные и бывшие сотрудники радиостанции.

Коллектив московского бюро «Радио Свобода», напоминает Лента.ру, был уволен осенью 2012 года, вскоре после того, как стало известно о готовящихся реформах на радиостанции и о назначении журналистки М.Гессен на пост руководителя радиостанции. Журналисты связали свое увольнение именно с приходом М.Гессен, однако та заявила, что решение о кадровых перестановках было принято до ее назначения.

М.Гессен заявила, что Совет управляющих по вопросам вещания остался доволен предложенной ей программой развития радиостанции. Однако в самом Совете заявили о готовящейся проверке в Русской службе, которая будет связана, в первую очередь, с решением об увольнении старых журналистов, принятом С.Корном. В начале января 2013 года С.Корн объявил об отставке, а на его место был назначен К.Клоуз, который был президентом «Радио Свобода» с 1994 по 1997 годы. Уволенные сотрудники московского бюро в своем письме одобрили решение вернуть К.Клоуза на пост президента.