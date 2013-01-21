Обама принес присягу на двух Библиях

Как передает ИТАР-ТАСС, за несколько минут до полудня по местному времени на трибуну поднялся председатель Верховного суда Джон Робертс. Он попросил Б.Обаму положить руку на Библию и повторять за ним слова, которые прописаны во второй статье Конституции. Б.Обама произнес: "Я, Барак Хуссейн Обама, торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и буду, насколько позволят мои силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". К этому он по традиции, добавил: "И да поможет мне Бог".

В этот раз Б.Обама приносил присягу на двух Библиях. На одной из них в 1861 году присягал Президент Авраам Линкольн, другая принадлежала выдающемуся борцу за права афроамериканцев Мартину Лютеру Кингу, в честь которого сегодня в США отмечается национальный праздник.

Чуть раньше свою клятву принес вице-президент Джозеф Байден.

Как сообщил Белый дом, после принесения присяги Б.Обама в здании Конгресса официально подтвердит выдвижение кандидатур Джона Бреннана, Чака Хейгела, Джейкоба Лью и Джона Керри соответственно на посты руководителя ЦРУ, министров обороны и финансов, а также госсекретаря США.

В соответствии с 20-й поправкой к Конституции США, второй срок президентских полномочий Б.Обамы начался 20 января в полдень по местному времени. Обычно в этот день проводятся и инаугурационные торжества. Однако в этом году день выпал на воскресенье, а в таких случаях основные празднования переносятся на понедельник. В воскресенье же состоялись лишь так называемые "частные церемонии". Сначала присягу в своей резиденции принял Дж.Байден, а затем - в Голубой комнате Белого дома - и Б.Обама.

Наряду с этим президент и вице-президент возложили венки на Арлингтонском национальном кладбище, посетили богослужения, а вечером приняли участие в инаугурационном приеме.

Сегодня утром Б.Обама также посетил храм - Епископальную церковь Святого Иоанна напротив Белого дома. Ее называют "церковью президентов", поскольку с момента первого богослужения там в 1816 году главы государства приходят в нее регулярно.

В настоящее время Б.Обама обращается к согражданам с инаугурационной речью. По разным оценкам, в центре города собралось от 500 до 800 тыс. человек, желающих послушать Президента. Затем глава государства и вице-президент примут участие в инаугурационном параде, который будет продолжаться около трех часов. Вечером Б.Обама вместе с супругой Мишель побывает на двух инаугурационных балах. Для одного из таких приемов известный кондитер Дафф Голдман приготовил 25-килограммовый торт, рассчитанный на 200 человек. В 2009 году таких балов насчитывалось 10, а сейчас их количество решили сократить из экономии.