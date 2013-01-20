Лидера болгарских турок чуть не застрелили прямо на съезде его партии (фото)
12:15, 20 января 2013Мир
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В Болгарии мужчина, вооруженный пистолетом, попытался застрелить лидера Партии этнических турок прямо во время его выступления на партийном форуме.
Ахмеда Догана чуть не застрелили в прямом эфире / Фото: скрин-шот с видео ТСН
Об этом сообщает ТСН.
Съезд Партии этнических турок транслировало местное телевидение, объективы камер которого зафиксировали инцидент.
Председатель "Движения за права и свободы" Ахмед Доган только начал речь, как на сцену выскочил человек и направил на него пистолет.
Охрана сразу повалила злоумышленника, поэтому выстрелить он не успел. Полиция арестовала нападавшего и теперь устанавливает его личность и мотивы.
При себе, кроме пистолета, он имел два ножа.
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