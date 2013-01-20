Лидера болгарских турок чуть не застрелили прямо на съезде его партии (фото)

Об этом сообщает ТСН.

Съезд Партии этнических турок транслировало местное телевидение, объективы камер которого зафиксировали инцидент.

Председатель "Движения за права и свободы" Ахмед Доган только начал речь, как на сцену выскочил человек и направил на него пистолет.

Охрана сразу повалила злоумышленника, поэтому выстрелить он не успел. Полиция арестовала нападавшего и теперь устанавливает его личность и мотивы.

При себе, кроме пистолета, он имел два ножа.