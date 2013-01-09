СМИ назвали возможную причину крушения самолета Ту-204 в России

Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings 29 декабря при посадке выкатился за взлетную полосу в московском "Внуково"и загорелся. Погибли пять человек, еще трое остаются в больницах, было возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной ЧП называлась ошибка пилотов, однако следствие рассматривает и другие версии трагедии, в том числе, неблагоприятные метеоусловия и техническая неисправность самолета.

Как сообщили источники в техкомиссии по расследованию катастрофы, экипаж посадил воздушное судно в штатном режиме, машина приземлилась с несколько завышенной скоростью 250 километров в час при норме 225-245 километров в час и с перелетом в несколько сотен метров. Но эти факторы не были критичными, говорят специалисты, сообщают РИА Новости.

По информации газеты, экипаж при посадке, учитывая сокращенную тормозную дистанцию, а также низкую эффективность "колесного"торможения лайнера из-за снега, "сделал ставку на применение реверса", который создает обратную тягу. Однако реверс на обоих двигателях Ту-204 не сработал, а все попытки пилотов затормозить борт традиционным способом оказались безрезультатными, пишет издание.

В декабре в Росавиации сообщили, что ведомство направляло письмо руководству ОАО "Туполев"о возможных проблемах с системой торможения на самолетах Ту-204. По данным Росавиации, подобный случай выкатывания самолета Ту-204, но с другим бортовым номером, произошел 21 декабря 2012 года в новосибирском аэропорту Толмачево. Тогда после посадки не включился реверс обоих двигателей и не сработали элементы системы торможения.