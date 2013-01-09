Депардье предстанет перед французским судом
07:41, 09 января 2013Мир
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Он не посетил слушания из-за встречи с продюсерами.
Депардье ждут в суде
Актер Жерар Депардье готов предстать перед французским судом, когда окажется в Париже. Посетить слушания накануне актеру не позволила встреча с продюсерами по поводу участия в фильме о бывшем главе МВФ Доминике Стросс-Кане, сообщает Комсомольская правда.
По словам артиста, поездка в Черногорию была заранее запланирована, и суд был предупрежден об этом.
Напомним, Депардье, который недавно получил российское гражданство, во Франции обвиняют в вождении в нетрезвом виде. По местным законам, за это ему грозит штраф в размере до 4,5 тысяч евро и лишение свободы сроком до двух лет.
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