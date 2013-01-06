Нельсон Мандела идет на поправку
19:14, 06 января 2013Мир
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В Южноафриканской Республике сообщили в воскресенье, что бывший президент страны Нельсон Мандела преодолел легочную инфекцию.
Нельсон Мандела выздоравливает / sanews.co.za
Как сообщил президент Джейкоб Зума, 94-летний бывший глава государства с клинической точки зрения продолжает улучшать свое состояние и уже начинает постепенно возобновлять привычную деятельность, пишет Радио "Свобода".
Мандела из-за болезни провел в больнице почти три недели, прежде чем его выписали в конце прошлого месяца домой, чтобы он продолжил лечение.
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