Нельсон Мандела идет на поправку

Как сообщил президент Джейкоб Зума, 94-летний бывший глава государства с клинической точки зрения продолжает улучшать свое состояние и уже начинает постепенно возобновлять привычную деятельность, пишет Радио "Свобода".

Мандела из-за болезни провел в больнице почти три недели, прежде чем его выписали в конце прошлого месяца домой, чтобы он продолжил лечение.