В Таиланде арестовали насильников российских туристок

Об этом сообщил начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Адун Сенгсинкео в среду на пресс-конференции в Бангкоке, передает РИА «Новости».

Арестованные - трое ранее судимых граждан Таиланда Вичиен Чайча 35 лет, Тхонгчай Чанди 20 лет и Ануват Ват Он 32 лет, вместе с вещественными доказательствами, в том числе вещами, похищенными у российских туристок, и результатами судебно-медицинской экспертизы были предъявлены журналистам и общественности на пресс-конференции. На брифинге присутствовали руководители национальной полиции Таиланда, представители управления полиции по провинции Чонбури, куда входит город Паттайя, таиландские и иностранные журналисты и заместитель заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Алексей Буданов.

”Двое арестованных признали свою вину в изнасиловании и ограблении, третий арестованный сознался в ограблении. Степень их виновности установит суд. Это было одно из самых быстрых и результативных расследований по делам о тяжких преступлениях против личности в истории таиландской полиции”, - заявил на пресс-конференции А.Сенгсинкео.

Один из обвиняемых находился в момент совершения преступления под следствием по обвинению в покушении на убийство и был временно освобожден под залог, а двое других были задержаны при проведении нелегальных сделок по продаже наркотиков и ранее привлекались к суду по статьям о распространении наркотиков. Все трое обратились к полиции и общественности с просьбой о возможности попросить прощения у двух тридцатилетних москвичек, которых в ночь на 25 декабря они под угрозой оружия заставили сесть в пикап, вывезли в лесопарк недалеко от Паттайи, изнасиловали и ограбили. Один из преступников, Вичиен Чанди, заявил, что изначально они планировали только ограбление.