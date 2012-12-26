Во Львове состоится заседание по приднестровскому урегулированию

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ по итогам встречи статс-секретаря – заместителя главы МИД РФ Григория Карасина и политического представителя в процессе приднестровского урегулирования, заместителя председателя правительства, министра иностранных дел Приднестровья Нины Штански.

«В ходе состоявшейся беседы обсуждалась современная ситуация в приднестровском урегулировании, а также вопросы подготовки к очередному официальному заседанию «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» (февраль 2013 г., Львов)», - говорится в сообщении.

Формат «5+2» предполагает участие в переговорах двух конфликтующих сторон - Молдовы и Приднестровья; трех посредников - России, Украины и ОБСЕ; а также двух наблюдателей – США и ЕС.