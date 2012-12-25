Перепродажа детей в Китае стала социальной проблемой

В результате операции, которая проводилась сразу в 9 провинциях (в том числе Юнань, Сычуань, Гуандун, Фуцзянь) арестованы более 350 человек и освобождены 89 детей, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Сейчас полиция ищет родителей освобожденных с помощью национальной базы ДНК, которая и была собрана для того, чтобы бороться с торговлей детьми.

По информации полиции, торговцы детьми продают здорового мальчика в провинциях с невысоким уровнем жизни, таких как Юнань, за 30 тысяч юаней (менее 5 тысяч долларов). В более благополучных в экономическом плане провинциях Фуцзянь и Гуандун цена за ребенка может доходить до 70-90 тысяч юаней.

Сообщается, что за последние 4 года полиция задержала около 11 тысяч торговцев несовершеннолетними, освободив более 50 тысяч детей.