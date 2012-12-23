Депутатам Госдумы РФ грозит запрет на въезд в США из-за «закона Димы Яковлева»
12:06, 23 декабря 2012Мир
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Депутатам ГД грозит запрет на въезд в США из-за «закона Димы Яковлева»: американцы собрали 25 тысяч подписей
Под петицией подписались 25 550 человек. / Фото: The White House
В Соединенных Штатах Америки собрали необходимые 25 тысяч подписей, чтобы американские власти рассмотрели вопрос о включении в «список Магнитского» депутатов Госдумы, проголосовавших за «закон Димы Яковлева». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Под документом, который в субботу был размещен на сайте американского правительства, подписались 25 550 человек.
Накануне Госдума в окончательном чтении приняла «закон Димы Яковлева», запретив тем самым усыновлять российских детей иностранцам из США и стран, которые примут акты, аналогичные «закону Магнитского».
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