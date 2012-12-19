Президент Польши отправил посылку семье белорусского политзаключенного

"Сегодня вместе с женой, помня о помощи, которую мы получали в трудные для нас времена военного положения, отправляем посылку одной из семей политзаключенных в Беларуси.

Посылаем ее как семья Анны и Бронислава Коморовских — не как президентская пара. Так же как семья бывшего интернированного и арестованного, которая получала подобную помощь. Мы очень хотели бы, чтобы это стало привычным: чтобы те, кто получал помощь в тяжелой борьбе за свободу, так же помнили о тех, кто эту борьбу ведет теперь.

Надеюсь, что эта посылка дойдет до адресатов. По понятным причинам, мы не называем фамилий. Надеюсь, что посылка принесет радость", - передает белорусскоязычный телеканал "Белсат", который осуществляет вещание из Польши..

Телеканал отмечает, что действующий Президент Польши в 1980 году вступил в ряды польского профсоюза "Солидарность", который боролся за демократические преобразования в стране. В конце 1981 года, как и тысячи других польских оппозиционеров, Б.Коморовский был интернирован — временно арестован без выдвижения обвинений.

"Белсат" также сообщает, что, по оценкам белорусских правозащитников, в тюрьмах страны содержатся 12 политзаключенных и незаконно осужденные оппозиционные активисты.