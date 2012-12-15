Обама объявил в США четырехдневный траур

Президент США Барак Обама объявил в стране четырехдневный траур в связи с трагедией в начальной школе в городке Ньютаун (штат Коннектикут), где жертвами стрельбы 14 декабря стали 28 человек, в том числе 20 детей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, глава администрации распорядился приспустить национальные флаги на всех правительственных зданиях, военных базах и зарубежных представительствах США "до захода солнца 18 декабря". По решению спикера палаты представителей Джона Бейнера американские флаги будут также приспущены на здании Конгресса.

Б.Обама выступил со специальным обращением в Белом доме, заявив о необходимости принять эффективные меры, чтобы предотвратить в будущем массовые убийства людей с помощью огнестрельного оружия в США.

"Наша страна переживала это слишком много раз, будь то в начальной школе в Ньютауне, торговом центре в штате Орегон, храме в Висконсине, кинотеатре в городе Аврора или на уличном перекрестке в Чикаго", - сказал Б.Обама. Он призвал всех американцев - вне зависимости от их партийных предпочтений - "сплотиться и предпринять существенные действия, чтобы не допустить в дальнейшем подобных трагедий".

Глава администрации пообещал также оказать всю необходимую помощь правоохранительным органам и властям штата Коннектикут в расследовании трагедии. "Большинство погибших там - это маленькие дети, прекрасные ребятишки, которым было от пяти до 10 лет", - сказал Б.Обама.

В результате стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун (штат Коннектикут), погибли двадцать детей в возрасте от 5 до 10 лет. Как сообщили представители полиции, 18 детей скончались на месте, еще двое - в больнице.

Преступник - 20-летний Адам Лэнза - был вооружен двумя пистолетами и винтовкой, на нем был надет бронежилет. Как сообщается, А.Лэнза зашел в класс и расстрелял свою мать, работавшую в школе учителем, и всех находившихся в помещении детей. После этого он убил еще пятерых сотрудников учебного заведения, в том числе директора и психолога.