Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни 16 человек
19:28, 13 декабря 2012Мир
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В результате взрыва заминированного автомобиля в городе Катана, что неподалеку от столицы Сирии, погибли, по меньшей мере, 16 человек.
Жертвами стали 16 человек
Как сообщает ВВС-Украина, взрыв произошел возле армейского жилого комплекса и школы. Семеро из погибших - дети, среди раненых также много детей.
Накануне серией взрывов было поражено здание сирийского МВД в Дамаске, погибли пять человек.
Эти взрывы, которые стали последними в ряду нападений в районе Дамаска, состоялись после того, как повстанцы захватили значительные территории на северном востоке Сирии, в том числе две военные базы.
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