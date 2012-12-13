Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни 16 человек

Как сообщает ВВС-Украина, взрыв произошел возле армейского жилого комплекса и школы. Семеро из погибших - дети, среди раненых также много детей.

Накануне серией взрывов было поражено здание сирийского МВД в Дамаске, погибли пять человек.

Эти взрывы, которые стали последними в ряду нападений в районе Дамаска, состоялись после того, как повстанцы захватили значительные территории на северном востоке Сирии, в том числе две военные базы.