Сербский дипломат выбросился из окна, чтобы долго и мучительно не лечиться

Причиной самоубийства представителя Сербии при НАТО Бранислава Милинковича 4 декабря в Брюсселе стала новость о его "внезапной и тяжелой болезни", сообщила вдова Саня Милинкович в интервью сербскому информационному порталу Telegraf.

"Ему предсказывали долгое и болезненное лечение с неопределенным исходом. Бранислав не мог смириться с тем, что остаток жизни проведет, как он сказал, в состоянии, недостойном человека", - сообщила вдова, передает РИА «Новости».

Женщина пыталась предложить мужу воспользоваться альтернативными методами лечения, но за несколько дней до начала процедур он отказался. Ближе к рождественским праздникам Б.Милинкович намеревался уйти на больничный.

"Несмотря на страшный шок после известия о смерти, я сразу поняла, что в какой-то момент его одолел страх, о котором он говорил мне в последние дни, что из-за истощения он не сможет соответствовать высоким требованиям профессии и положению, в котором находится. Мои заверения в обратном, очевидно, не помогли", - сказала женщина.

Как сообщалось, Б.Милинкович покончил с собой вечером 4 декабря, спрыгнув примерно с десятиметровой высоты на автомобильной парковке в аэропорту Брюсселя. Коллеги говорили, что он до последнего пребывал в прекрасном расположении духа. Дипломату было 52 года, пост представителя при НАТО занимал с 3 августа 2009 года. Ранее занимал посты постпреда при ОБСЕ и ООН. Вдова Бранислава Саня Милинкович также является дипломатом, работает в сербской миссии при ОБСЕ.