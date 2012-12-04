СМИ: Премьер Турции помог Путину сесть в кресло

Как пишет NEWSru.com, что бы ни говорилось на самой встрече с турецкими властями, внимание мировых СМИ приковано к визиту не только из-за содержания. Последние недели подогреваются слухи о серьезной болезни президента России - теперь, когда тот покинул Ново-Огарево, любопытствующие вглядываются в фотографии и видеозаписи из Турции, чтобы найти какое-либо зримое подтверждение или опровержение.

Радиостанция Эхо Москвы ссылаясь на BBC сообщает, что Владимир Путин, по всей видимости, испытывает серьезные боли в спине. Причем, проблема серьезна до такой степени, что премьер Турции Реджеп Эрдоган помогал ему сесть в кресло.

Турецкое агентство DHA свидетельствует: тема "болей в спине" стала первой же, как только лидеры стран пожали друг другу руки и сели в кресла для переговоров. Но на прямой вопрос о здоровье Путин лишь посоветовал турецкому премьеру заниматься спортом. В изложении российских информагентств этот эпизод отсутствует.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел России Сергей Лавров сломал руку во время своего визита в Турцию. Лавров был доставлен в одну из стамбульских больниц, где ему оказали необходимую помощь. Другие подробности инцидента не сообщаются. По данным телеканала CNN, причиной травмы стало падение с лестницы, у С.Лаврова сломана левая рука рядом с запястьем.