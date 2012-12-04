Российский министр сломал руку во время визита в Турцию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сломал руку во время своего визита в Турцию.
Об этом в ночь на вторник, 4 декабря, сообщает сайт газеты "Коммерсантъ" со ссылкой на CNN Turk.
Лавров был доставлен в одну из стамбульских больниц, где ему оказали необходимую помощь. Другие подробности инцидента не сообщаются.
По данным телеканала CNN, причиной травмы стало падение с лестницы, у С.Лаврова сломана левая рука рядом с запястьем.
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Согласно своему рабочему графику, 4 декабря Лавров должен принять участие в министерской встрече Совета Россия - НАТО, замечает Лента.ру. На ней, как ожидается, будут обсуждаться вопросы, связанные с ПРО, а также ситуации в Афганистане и Сирии.
Президент России Владимир Путин 3 декабря также находился в Турции с однодневным визитом.