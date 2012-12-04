В Кремле Путину разработали новый образ

Вместо крепкого мужчины средних лет В.Путин предстанет перед телезрителями как умудренный патриарх российской политики.

Информация о планах кремлевской администрации содержится в докладе, предназначенном для одного из губернаторов. По мнению авторов записки, власти РФ опасаются слухов о недееспособности Владимира Путина.

В ноябре 2012 г., замечает РосБизнесКонсалтинг, в СМИ поступила информация о проблемах со здоровьем, которые испытывает российский лидер. О том, что глава государства время от времени чувствует себя плохо, рассказали журналистам его коллеги – президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Японии Есихико Нода.

По данным доклада, отсылки к новому образу В.Путина станут заметны уже в ближайшем Послании к федеральному собранию. Вслед за тем обновленный имидж президента будет использован для нужд партийного строительства, при котором особое внимание уделят Общероссийскому народному фронту.

В докладной записке обсуждается возможность того, что В.Путин продолжит, в том числе и публично, выполнять роль арбитра между силовой и либеральной группами влияния в Кремле.