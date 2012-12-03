Слушания по делу информатора WikiLeaks продлятся до 12 декабря

Об этом сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление судьи военного трибунала полковника Дениса Линда (Denise Lind).

Как сообщает РИА Новости, Мэннинг обвиняется в незаконном получении военной информации и более 250 тысяч документов американского внешнеполитического ведомства, в том числе связанных с войнами в Афганистане и Ираке. Всего против информатора скандально известного сайта выдвинуто 22 обвинения, включая оказание помощи врагу и раскрытие секретных данных армии США.

По словам судьи Линда, из-за недостатка времени на заслушивание позиций обвинения и защиты начало основных слушаний по делу Мэннинга было перенесено с февраля на март 2013 года. Судебные заседания начнутся 6 либо 18 марта, сказал судья. Ранее ожидалось, что суд над Мэннингом будет проходить с 21 сентября по 12 октября. Затем начало слушаний было передвинуто на 4 февраля будущего года.

В конце февраля 2012 года 24-летний Мэннинг впервые предстал перед судом с момента своего ареста в мае 2010 года. Подсудимый признал, что понимает суть предъявленных ему обвинений. В случае признания виновным военнослужащему грозит пожизненное тюремное заключение. Сторона обвинения сообщила на слушаниях, что просить смертной казни для обвиняемого не намерена. Сторона защиты ранее заявляла, что Мэннинг передал WikiLeaks устаревшую информацию, большая часть которой ранее была известна общественности.