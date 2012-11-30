Палестина признана государством-наблюдателем ООН

Решение о повышении статуса Палестины было принято Генеральной ассамблеей ООН.

"За" проголосовали 138 стран, включая Россию, Францию и Китай; девять государств, в том числе США, Израиль, Канада и Чехия, высказались против. 41 участник голосования, в том числе Великобритания и Германия, воздержались.

Получение статуса государства-наблюдателя в ООН позволит Палестине напрямую обращаться в международные организации под эгидой ООН. В частности, они смогут подать иски против Израиля и граждан этой страны в Международный уголовный суд в Гааге.

Кроме того, Палестина получит официальный статус независимого государства, оккупированного другой страной. Этот статус, в числе прочего, определит границы Палестины: они будут зафиксированы по линии разграничения, предшествовавшей войне 1967 года - с Восточным Иерусалимом и без еврейских поселений на Западном берегу.

Прямую трансляцию голосования вел телеканал "Аль-Джазира".