В США горел Госдепартамент: есть пострадавшие

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам официального представителя пожарной службы Вашингтона Лона Уоллса, огонь вспыхнул на 7-м этаже во время ремонтных работ в вентиляционном трубопроводе. Точная причина инцидента будет установлена в ходе расследования.

На место происшествия немедленно выехали пожарные, но рабочие сумели потушить пламя еще до их прибытия. Один из тех, кто боролся с огнем, получил серьезные ожоги, которые представляют опасность для жизни. Двое других рабочих пострадали не столь сильно. Все трое доставлены в больницу.

В связи с выходным днем в здании было мало людей, эвакуация не потребовалась.