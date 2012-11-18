Палестина возобновила ракетные обстрелы Израиля

"Три ракеты упали в Израиле, четыре были перехвачены (батареями ПРО) и еще одна до Израиля не долетела, упав в Газе. Ночи сейчас стали спокойнее, но после утренних часов ракетные обстрелы возобновляются", - сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

С начала дня военные насчитали из палестинского анклава девять ракетных пусков с небольшими интервалами. Ракета попала в крышу четырехэтажного здания в южном городе Ашкелоне. Один горожанин получил легкое осколочное ранение, четырем потребовалась психологическая помощь, сообщила служба "скорой помощи".

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Всего с 14 ноября, когда началась израильская операция против палестинских боевиков, на Израиль упали около 500 ракет, в том числе обстрелу впервые подверглись Тель-Авив и Иерусалим. Более 270 реактивных снарядов были перехвачены батареями ПРО "Железный купол".

Палестинские обстрелы за все время противостояния унесли жизни троих израильтян, в чью квартиру 15 ноября попала ракета.