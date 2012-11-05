В Польше опубликован "список позора"

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по оценкам издания, политики сформировавшей польское правительство в 2007 году партии "Общественная платформа" «положили в свои карманы, своих родственников и знакомых около 50 млн евро».

Газета отмечает, что нынешний польский премьер-министр Дональд Туск, занявший эту должность второй раз подряд после успешных для РО выборов в 2011 году, не выполнил обещание, данное еще во время кампании 2007 года.

"Функционеры "Общественной платформы», члены их семей и знакомые, которые работали за последние пять лет в государственных компаниях и органах власти, получили с государственной казны около 200 млн злотых (1eur=4,1PLN)", - отметило издание.

Puls Biznesu напоминает, что Д.Туск обещал не допустить вхождения функционеров РО и их близких в наблюдательные советы и советы директоров государственных компаний и разного рода институтов государственной власти.

В «список позора», опубликованный газетой, вошло более 400 человек, среди которых 2 бывших министра, 11 заместителей министров и 11 экс-депутатов Сейма.