В России задумались о курсах этикета для выезжающих за границу русских туристов

В письме, направленном главе МИДа Сергею Лаврову, необходимость такого экзамена объясняется «большим числом аморальных поступков» россиян за границей, сообщают «Известия».

По мнению директора ИЭО Николая Павлюка, такая ситуация приводит к межкультурным конфликтам и «снижению международного имиджа России».

Практическим результатом такого положения дел Павлюк называет «недополученные инвестиции в российскую экономику из-за сохранения образа россиян как сомнительных партнеров».

Эксперты предлагают проводить тест на знание морально-этических норм, культурных особенностей и традиций стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Площадкой для проведения экзамена институт предлагает сделать портал государственных услуг.

Официального ответа МИД на инициативу Института экспертных оценок пока не поступало, однако в консульском департаменте сообщили, что подобное тестирование противоречит установленному законом порядку получения паспортов.

В пресс-службе Федеральной миграционной службы России ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что инициатива исходит не от ФМС и решать вопрос будут другие инстанции.