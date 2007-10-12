США признали: развертывание ПРО в Европе может представлять опасность для России

США готовы к выработке мер по снятию обеспокоенности России по ПРО, заявил глава Пентагона Роберт ГЕЙТС.

Как сообщает РИА «Новости», выступая на пресс-конференции по итогам российско-американских консультаций в Москве, Р.ГЕЙТС отметил, что развертывание элементов американской ПРО в Европе в краткосрочной перспективе не представляет опасности для России, но в долгосрочной перспективе может представлять. "Для этого мы готовы разработать совместные меры, чтобы заверить российскую сторону, что этого не произойдет", - сказал он.