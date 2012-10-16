Самораспустился парламент Израиля

Депутаты продолжат работу до выборов, по итогам которых будет определен новый, 19-й по счету состав Кнессета, сформировано правительство и назначен премьер-министр. Очередные выборы должны были состояться в будущем октябре.

Действующий премьер-министр, лидер правого лагеря Биньямин Нетаньяху ставит себе в заслугу сохранение экономического роста и выполнение социальных обязательств на фоне глобального кризиса, укрепление обороны от атак арабских боевиков, в том числе ракетных, и сокращение на 90% нелегальной миграции из Африки, которая воспринимается израильтянами как основной криминогенный фактор.

"Менее чем через 100 дней народ Израиля определит, кто поведет его дальше. Кто возглавит его перед лицом самых суровых испытаний с момента образования нашего государства", - добавил он, уточнив, что речь идет об экономическом кризисе и нейтрализации ядерной угрозы со стороны Ирана.

Решение инициировать досрочные выборы Нетаньяху ранее объяснил невозможностью провести через парламент "ответственный"бюджет, предполагающий жесткие меры экономии, напоминает РИА Новости. Политических партнеров премьер упрекнул тогда в неспособности поставить национальные интересы выше партийных.

Опрос, проведенный крупнейшей израильской газетой "Исраэль ха-Йом", сулит "Ликуду", правой партии во главе с Нетаньяху, самую многочисленную фракцию в будущем парламенте (29 мест) и мандат на формирование коалиционного правительства со своими союзниками. Однако если три оппозиционные партии смогут образовать избирательный блок, то они станут соперниками "Ликуда" за право сформировать следующее правительство.