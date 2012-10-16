Партию Саакашвили возглавит новый генсек

"В бюджете Грузии еще никогда не было так много миллиардов, как сейчас", - сказал он. По его словам, бюджет полон, поскольку нынешнее правительство "ничего не унесло домой".

М.Саакашвили также заявил, что нынешнее правительство Грузии, полномочия которого истекают 20 октября, оставляет новому кабмину "очень хорошо функционирующую систему, очень хорошую инфраструктуру, и они (члены нового правительства) должны использовать все это для выполнения своих обещаний на благо грузинского народа", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Президент заверил, что его партия, проигравшая на парламентских выборах 1 октября с.г. и ушедшая в оппозицию, будет рада всем успехам нового правительства Грузии. Вместе с тем М.Саакашвили не скрыл, что он и его команда имеют "фундаментальные расхождения" с новыми властями по поводу "вектора развития" страны.

М.Саакашвили также проинформировал, что новым генеральным секретарем бывшей правящей, а теперь оппозиционной партии станет действующий премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, который с началом работы нового правительства снимет с себя премьерские полномочия.

Парламентские выборы в Грузии 1 октября выиграла коалиция "Грузинская мечта", возглавляемая будущим премьером Б.Иванишвили, состояние которого Forbes оценивает в 6,4 млрд долл. Президентские выборы в Грузии состоятся через год.