Полиция прячет от горожан пророка, назначившего на вчера конец света

Около 120 человек забаррикадировались вместе с ним в одном из строений.

В месте, которое сами сектанты называют "Аркой", за несколько дней провели обыски. Из "последнего пристанища" полицейские увели несовершеннолетних.

Со своей стороны жители Терезины в штыки восприняли появление сектантов. Столкновения вынудили вмешаться полицию. Решение задержать пророка приняли из-за опасений, что местные жители линчуют его, пишет РосБизнесКонсалтинг.

Против проповедника не ведется никакого уголовного дела. В полиции отмечают, что люди, собравшиеся в "последнем пристанище", чтобы помолиться перед Концом света, - взрослые и сами несут ответственность за свои поступки.