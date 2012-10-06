США перебазируют 4 эсминца в Испанию

Речь идет о противоракетном щите НАТО. В морском поселке Рота будут находиться четыре эсминца, оснащенные информационно-управляющей системой «Иджис». Она обеспечивает слежение за ракетами и их уничтожение. Соглашение рассчитано на восемь лет с правом продления. Первый из кораблей появится здесь примерно через год.

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Заместитель главы правительства Испании Сорайа Сайнс де Сантамария заявил : "Это соглашение оговаривает условия сотрудничества в рамках НАТО и детали наших партнерских отношений с США".



На базу прибудет американский обслуживающий персонал и члены их семей – 2,5 тысячи человек. По условиям соглашения, корабли, базирующиеся в Рота, смогут оказывать поддержку возможным операциям НАТО в Африке, Центральной Азии или на Ближнем Востоке, сообщает Радио Свобода.