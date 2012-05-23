Россия ответила на ЕвроПРО испытанием новой межконтинентальной ракеты

Об этом сообщил представитель Минобороны РФ по Ракетным войскам стратегического назначения Вадим Коваль, передает РИА «Нововсти».

"Учебный блок прибыл в заданный район на полуострове Камчатка. Поставленные цели достигнуты", - сказал Коваль.

"Планируется, что новая МБР усилит боевые возможности ударной группировки РВСН в составе стратегических ядерных сил России, в том числе за счет повышения способности преодоления создаваемых систем противоракетной обороны", - добавил он.

По словам представителя РВСН, пуск производился, чтобы получить экспериментальные данные о правильности принятых при разработке ракеты научно-технических и технологических решений, проверить работоспособность и определить характеристики ее систем и агрегатов.

Запуск МБР был произведен 23 мая в 10.15 с мобильной пусковой установки. По словам представителя Минобороны, это первый испытательный пуск ракеты, его проводили совместные боевые расчеты РВСН и Космических войск.

"Ракета создается с максимальным использованием и развитием уже имеющихся новых заделов и технологических решений, полученных при разработке ракетных комплексов пятого поколения, что существенно сокращает сроки и затраты на ее создание", - добавил Коваль.