МВФ снизил прогноз роста экономики Германии

Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Германии - крупнейшей экономики Европейского союза и основного донора Европейского Стабилизационного фонда - в 2013 году сразу на 0,5% - с 1,4% до 0,9%. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на готовящийся к публикации доклад МВФ “World economic outlook” и источники в немецком правительстве.

По данным газеты, МВФ также снизил показатели роста экономики Германии в 2012 году – с 1% до 0,9%, хотя в 2010-2011 годах этот показатель составлял не менее 3,1%.

Пессимистический прогноз МВФ стал первым в череде аналогичных прогнозов, подготовленных экономическими экспертами. В частности, на следующей неделе ожидается обнародование прогнозов немецкими научно-исследовательскими институтами. По данным источников Handelsblatt, проведенный анализ позволяет рассчитывать на рост немецкой экономики максимум на 1,1% в 2013 году. Официальный - правительственный прогноз экономического роста Германии на следующий год появится не ранее 17 октября.

Справка УНИАН. Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европейского Союза (размер валового внутреннего продукта в 2010 году составил около 2,409 трлн евро). В 2011 году Германия занимала четвёртое место в мире по объему ВВП и пятое – по паритету покупательной способности. ФРГ взяла на себя обязательства по финансированию гарантийного механизма Европейского Стабилизационного фонда в объеме 190 млрд евро. Штаб-квартиры 37 крупнейших компаний мира, по версии Fortune Global 500, находятся в Германии.