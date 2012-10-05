Из-за спора вокруг островов продажи Toyota в Китае упали вдвое

Продажи японского автоконцерна Toyota в Китае в сентябре упали вдвое по сравнению с августом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

В августе автоконцерн продал в Китае 75 тысяч своих автомобилей, однако с середины сентября продажи сократились вполовину, прошла волна отмен предварительных заказов на покупку.

Продажи в КНР составляли до 10% от всех мировых продаж автогиганта, поэтому сокращение спроса на японские автомобили может осложнить Toyota достижение цели - добиться в этом году рекорда продаж в 10 миллионов автомашин.

Отношения Японии и Китая обострились в связи с выкупом японским правительством 11 сентября у частного японского владельца трех из пяти островов архипелага, которые в Пекине считают исконно китайской территорией. Волна антияпонских демонстраций, которые сопровождались погромами японских предприятий и магазинов, прошла в Китае во второй половине сентябре.